Secret(s) médical Le Touquet-Paris-Plage
Secret(s) médical Le Touquet-Paris-Plage vendredi 15 janvier 2027.
Le Touquet-Paris-Plage
Secret(s) médical
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical… Quatre amis, anciens de la fac de médecine, se retrouvent comme à leur habitude chez André, leur resto favori. Mais la soirée tourne court quand le psy du groupe fait une révélation fracassante son patient, un politicien très controversé, est en lice pour la Présidentielle ! Dès lors, l’amitié se fissure, les secrets se dévoilent et les compromis s’entrechoquent face à un dilemme crucial faut-il briser le secret professionnel pour le bien commun ? Attendez-vous à un dîner explosif ! .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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L’événement Secret(s) médical Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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