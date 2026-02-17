Secret(s) médical Michel Cymes pour la toute première fois au théâtre Maison de la culture Clermont-Ferrand

Secret(s) médical Michel Cymes pour la toute première fois au théâtre

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 29 – 29 – 65 EUR

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Pour la toute première fois au théâtre, Michel Cymes monte sur les planches dans une comédie inédite et féroce sur le milieu médical …

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

For the very first time in the theater, Michel Cymes takes to the stage in an original and ferocious comedy about the medical profession?

