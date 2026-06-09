Seebach

Seebacher Dorffescht

Rue des Églises Seebach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Le temps d’un week-end, Seebach célèbre le Seebacher Dorffescht, une fête estivale conviviale autour des traditions alsaciennes, avec spécialités locales, animations, folklore, musique, exposition sur le costume alsacien et soirées dansantes pour toute la famille.

Le temps d’un week-end, le cœur du village de Seebach s’anime au rythme du Seebacher Dorffescht, une fête estivale placée sous le signe de la convivialité et des traditions alsaciennes.

Autour de la mairie et de la cour Rott, habitants et visiteurs pourront partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, autour de spécialités alsaciennes, de boissons rafraîchissantes et de nombreuses animations.

Le programme mettra à l’honneur le patrimoine local avec la participation du groupe folklorique de Seebach, des ensembles de cuivres de Seebach et de Cleebourg, des Singers de Holzmacher ainsi qu’une exposition consacrée au costume alsacien et à ses traditions.

Deux soirées dansantes viendront rythmer le week-end le samedi soir avec l’orchestre Rosy Star et le dimanche soir avec le groupe Koï’s.

Des animations pour petits et grands compléteront la fête afin d’offrir à chacun un agréable moment de découverte, de partage et de bonne humeur dans l’un des plus beaux villages d’Alsace. 0 .

Rue des Églises Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 21 96 33 04 seebacher.dorffescht@gmail.com

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English :

For one weekend, Seebach celebrates the Seebacher Dorffescht, a convivial summer festival based on Alsatian traditions, with local specialities, entertainment, folklore, music, an exhibition of Alsatian costume and dance evenings for the whole family.

L’événement Seebacher Dorffescht Seebach a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte