Séjour Atelier du Travail qui Relie Tiers-lieu du Mont Colombis Théus

Théus

Séjour Atelier du Travail qui Relie

Tiers-lieu du Mont Colombis 1255 chemin des sens, lieu dit Maugarot, 05190 Théus Théus Hautes-Alpes

Tarif : 350 – 350 – EUR

frais hébergement fixe (350€) + participation animation libre et consciente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Nous vous proposons 5 jours d’échanges cœur à cœur, de pratiques corporelles, de rituels issus du Travail qui Relie de Joanna Macy et complétés par d’autres expériences d’écologie profonde comme la marche du temps profond ou le conseil de tous les êtres.

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Tiers-lieu du Mont Colombis 1255 chemin des sens, lieu dit Maugarot, 05190 Théus Théus 05190 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur julie@ddemain.com

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English :

We invite you to join us for 5 days of heart-to-heart exchanges, body-based practices, and rituals drawn from Joanna Macy’s *The Work That Reconnects*, complementedwith other experiences in deep ecology, such as the Deep Time Walk or the Council of All Beings.

L’événement Séjour Atelier du Travail qui Relie Théus a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance