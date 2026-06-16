Séjour Atelier du Travail qui Relie Tiers-lieu du Mont Colombis Théus
Séjour Atelier du Travail qui Relie Tiers-lieu du Mont Colombis Théus lundi 24 août 2026.
Théus
Séjour Atelier du Travail qui Relie
Tiers-lieu du Mont Colombis 1255 chemin des sens, lieu dit Maugarot, 05190 Théus Théus Hautes-Alpes
Tarif : 350 – 350 – EUR
frais hébergement fixe (350€) + participation animation libre et consciente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Nous vous proposons 5 jours d’échanges cœur à cœur, de pratiques corporelles, de rituels issus du Travail qui Relie de Joanna Macy et complétés par d’autres expériences d’écologie profonde comme la marche du temps profond ou le conseil de tous les êtres.
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Tiers-lieu du Mont Colombis 1255 chemin des sens, lieu dit Maugarot, 05190 Théus Théus 05190 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur julie@ddemain.com
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English :
We invite you to join us for 5 days of heart-to-heart exchanges, body-based practices, and rituals drawn from Joanna Macy’s *The Work That Reconnects*, complementedwith other experiences in deep ecology, such as the Deep Time Walk or the Council of All Beings.
L’événement Séjour Atelier du Travail qui Relie Théus a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance