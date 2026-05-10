Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia Saint-Vincent-du-Pendit

Saint-Vincent-du-Pendit

Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia

50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Les enfants franchiront une armoire enchantée pour entrer dans des univers

imaginaires costumes, personnages fantastiques et aventures guidées par les

jeunes animateurs d’Arts Scènes et Cie

Au programme: Réalisation d’un jardin conté avec visite guidée pour les familles en fin

de semaine

Réalisation de vœux des habitants ou des parents

Construction de cabanes et pratique du cirque en forêt

Ateliers créatifs et fabrication de cadeaux pour personnes âgées isolées

Pour les 6-8 ans

Les enfants franchiront une armoire enchantée pour entrer dans des univers

imaginaires costumes, personnages fantastiques et aventures guidées par les

jeunes animateurs d’Arts Scènes et Cie

Au programme: Réalisation d’un jardin conté avec visite guidée pour les familles en fin

de semaine

Réalisation de vœux des habitants ou des parents

Construction de cabanes et pratique du cirque en forêt

Ateliers créatifs et fabrication de cadeaux pour personnes âgées isolées

Pour les 6-8 ans

.

50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00

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English :

Children will pass through an enchanted wardrobe to enter imaginary

worlds: costumes, fantastic characters and adventures guided by the

young animators from Arts Scènes et Cie

On the program: Creation of a storytelling garden with a guided tour for families

at the end of the week

Construction of huts and practical activities

a storytelling garden with a guided tour for families at the end

of the week

Realization of wishes from residents or parents

Construction of huts and circus practice in the forest

Creative workshops and gift-making for isolated elderly people

For 6-8 year-olds

L’événement Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia Saint-Vincent-du-Pendit a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne