Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia Saint-Vincent-du-Pendit
Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia Saint-Vincent-du-Pendit lundi 27 juillet 2026.
Saint-Vincent-du-Pendit
Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia
50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-27
Les enfants franchiront une armoire enchantée pour entrer dans des univers
imaginaires costumes, personnages fantastiques et aventures guidées par les
jeunes animateurs d’Arts Scènes et Cie
Au programme: Réalisation d’un jardin conté avec visite guidée pour les familles en fin
de semaine
Réalisation de vœux des habitants ou des parents
Construction de cabanes et pratique du cirque en forêt
Ateliers créatifs et fabrication de cadeaux pour personnes âgées isolées
Pour les 6-8 ans
Les enfants franchiront une armoire enchantée pour entrer dans des univers
imaginaires costumes, personnages fantastiques et aventures guidées par les
jeunes animateurs d’Arts Scènes et Cie
Au programme: Réalisation d’un jardin conté avec visite guidée pour les familles en fin
de semaine
Réalisation de vœux des habitants ou des parents
Construction de cabanes et pratique du cirque en forêt
Ateliers créatifs et fabrication de cadeaux pour personnes âgées isolées
Pour les 6-8 ans
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50 All. Belcastel Saint-Vincent-du-Pendit 46400 Lot Occitanie +33 6 01 56 40 00
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English :
Children will pass through an enchanted wardrobe to enter imaginary
worlds: costumes, fantastic characters and adventures guided by the
young animators from Arts Scènes et Cie
On the program: Creation of a storytelling garden with a guided tour for families
at the end of the week
Construction of huts and practical activities
a storytelling garden with a guided tour for families at the end
of the week
Realization of wishes from residents or parents
Construction of huts and circus practice in the forest
Creative workshops and gift-making for isolated elderly people
For 6-8 year-olds
L’événement Séjour Créatif à la Ferme des Cerisiers L’été magique de Narnia Saint-Vincent-du-Pendit a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Dordogne