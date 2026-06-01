Séjour de répis pour aidant Lieu-dit Les Vallées Rebets mercredi 17 juin 2026.

Rebets

Séjour de répis pour aidant

Lieu-dit Les Vallées Les écuries des Vallées Rebets Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-17

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-17

Les écuries des Vallées proposons un séjour de 3 jours et 2 nuits pour souffler,

prendre du recul et retrouver de l’énergie dans un cadre apaisant.

Vous serez accueilli.e aux Écuries des Vallées, avec hébergement en

gîte et repas sur place.

Au programme

– Séances autour des chevaux et du yoga

– Piscine en libre accès

– Promenades en forêt

– Temps d’échange

8 places disponibles séjour ouvert à

tous les aidants, sans leur proche-aidé. .

Lieu-dit Les Vallées Les écuries des Vallées Rebets 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 38 55 17 aidants@nouveausouffle-asso.com

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English : Séjour de répis pour aidant

L’événement Séjour de répis pour aidant Rebets a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin