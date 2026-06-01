Spectacle équestre Lieu-dit Les Vallées Rebets

Rebets

Spectacle équestre

Lieu-dit Les Vallées Les écuries des Vallées Rebets Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08

Imaginez un après-midi où le temps suspend son vol. Vous arrivez en famille dans un écrin de verdure, bercé par le souffle discret des chevaux et le chant du vent dans les arbres. C’est ici que commence le voyage à travers l’histoire, sur les traces des cavalières de légende et des cavalières amoureuses.

Les Ecuries des Vallées à Rebets vous proposent deux dates à réserver

– dimanche 5 juillet 2026 à 17 h

– mercredi 8 juillet 2026 à 18 h

Adaptés à tous âges, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Tarif 8 €

Tarif réduit 5 € (pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants et personnes en situation de handicap)

Possibilité de réserver en ligne ou par téléphone au 02 35 23 19 90 auprès de l’office de tourisme. .

Lieu-dit Les Vallées Les écuries des Vallées Rebets 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 11 80

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English : Spectacle équestre

L’événement Spectacle équestre Rebets a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin