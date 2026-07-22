Informations pratiques

Monein

Séjour d’escapade Sav’Heureuse

Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Week-end de 3 jours et 2 nuits, dans le Béarn (lieu révélé lors de la réservation), entre femmes épuisées par la charge mentale du quotidien qui souhaitent décompresser. Il s’agit d’un week-end dans un cocon où bienveillance, détente et gourmandise se rencontrent. Un instant pour soi dans un cadre idyllique, hors des obligations familiales et du rush quotidien.

3 jours ressourçant pour découvrir des outils concrets pour alléger la charge mentale liée à l’alimentation, et des ateliers ludiques et pratiques (cuisine intuitive, pâtisserie, psychologie positive, organisation zen).

Tous les repas sont inclus à partir du diner le vendredi soir jusqu’au déjeuner le dimanche midi (petits déjeuners, fruits à volonté, déjeuners, diners). Tous les repas sont bio et locavore.

Sur réservation. Lieu révélé lors de la réservation. .

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Séjour d’escapade Sav’Heureuse

L’événement Séjour d’escapade Sav’Heureuse Monein a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn