Séjour d’escapade Sav’Heureuse Monein
vendredi 9 octobre 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Séjour d’escapade Sav’Heureuse
Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 16:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Week-end de 3 jours et 2 nuits, dans le Béarn (lieu révélé lors de la réservation), entre femmes épuisées par la charge mentale du quotidien qui souhaitent décompresser. Il s’agit d’un week-end dans un cocon où bienveillance, détente et gourmandise se rencontrent. Un instant pour soi dans un cadre idyllique, hors des obligations familiales et du rush quotidien.
3 jours ressourçant pour découvrir des outils concrets pour alléger la charge mentale liée à l’alimentation, et des ateliers ludiques et pratiques (cuisine intuitive, pâtisserie, psychologie positive, organisation zen).
Tous les repas sont inclus à partir du diner le vendredi soir jusqu’au déjeuner le dimanche midi (petits déjeuners, fruits à volonté, déjeuners, diners). Tous les repas sont bio et locavore.
Sur réservation. Lieu révélé lors de la réservation. .
Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Séjour d’escapade Sav’Heureuse
L’événement Séjour d’escapade Sav’Heureuse Monein a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn
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