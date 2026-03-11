Séjour multi-activités Les Eyres Le Chambon-sur-Lignon
Séjour multi-activités
Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 493 – 493 – 493 EUR
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-08
2026-08-01
Tir à l’arc, poterie, course d’orientation, construction de cabane,chasse au trésor, balade nocturne.
Les Eyres Centre Charles Marchisio Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 70 45 centre.marchisio@gmail.com
English :
Archery, pottery, orienteering, hut building, treasure hunt, night walk.
