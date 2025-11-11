Séjour Objectif Trail La Hague

Séjour Objectif Trail

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-16

fin : 2026-04-19

2026-04-16

Le trail, ce n’est pas seulement la montagne c’est avant tout l’art de courir en pleine nature, où qu’elle se trouve. Et côté nature, on est plutôt bien servis dans le Cotentin !

Plage, dunes, falaises, bocage… Partez pour une expérience unique de 4 jours, au cœur d’un environnement sauvage et préservé, pour progresser en trail tout en approfondissant vos connaissances sur la préparation physique, la nutrition et l’entraînement spécifique.

Accompagné par un coach diplômé faisant parti de l’encadrement des équipes de France de triathlon, ce stage s’adresse aux passionnés de course en nature, du coureur débutant souhaitant se perfectionner à l’athlète confirmé en quête de nouvelles connaissances.

Au programme

Sorties trail quotidiennes sur les plus beaux sentiers de la Hague, ateliers techniques, séances de préparation physique adaptées au trail, conférences et échanges sur la nutrition du traileur, moments de convivialité autour de repas équilibrés et locaux, dans une ambiance bienveillante et motivante.

Niveau : Débutant éclairé à coureur confirmé.

Pour ceux qui ont un UTMB index de 450 ou plus (à titre indicatif) ou des records en moins de 55 minutes sur 10km, vous courrez 2 à 3 fois par semaine avec au moins une sortie longue par semaine. Pendant 4 jours, vous allez courir tous les jours en moyenne 16 km sur des sentiers roulants et parfois techniques.

Hébergement (3 à 5 personnes chambre), pension complète.

Inclus

L’accompagnement de Thibaut Ledanois sur l’ensemble du séjour.

Les sessions d’entrainement.

Les ateliers techniques.

La pension complète (cuisine locale préparée sur place par une cuisinière professionnelle).

3 nuits en hébergement collectif (3 à 5 personnes chambre).

Un sac de bienvenue remis par l’Office de Tourisme.

Non inclus

Le transport.

Les draps (prendre un sac de couchage).

Date limite de résa le 15 avril 2026.

Jauge mini 10 Jauge maxi 15. .

Biville La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

