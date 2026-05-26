SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES EQUITATION

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne

Tarif : 280 – 280 – EUR

280

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20

VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX

Rencontre avec les chevaux activités ludiques (jeux, voltige)

Séjour de pleine nature balades de niveau progressif jusqu’à randonner la journée

Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du matériel

Initiation à l’attelage balade en calèche

Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis ! 280 .

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie FERMEDUCONTE@GMAIL.COM

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English :

COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES

L’événement SÉJOUR VACANCES EQUITATION Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE