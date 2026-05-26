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SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel lundi 6 juillet 2026.

Lieu : LES BALADES DU CONTÉ

Adresse : 86 Le Conte

Ville : 31220 Saint-Michel

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : 280 280 280 Tarif enfant

Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES EQUITATION

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne

Tarif : 280 – 280 – EUR
280
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20

VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX
Rencontre avec les chevaux activités ludiques (jeux, voltige)
Séjour de pleine nature balades de niveau progressif jusqu’à randonner la journée
Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du matériel
Initiation à l’attelage balade en calèche
Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis ! 280  .

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie   FERMEDUCONTE@GMAIL.COM

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English :

COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES

L’événement SÉJOUR VACANCES EQUITATION Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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