SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel
SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel lundi 6 juillet 2026.
Saint-Michel
SÉJOUR VACANCES EQUITATION
LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne
Tarif : 280 – 280 – EUR
280
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20
VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX
Rencontre avec les chevaux activités ludiques (jeux, voltige)
Séjour de pleine nature balades de niveau progressif jusqu’à randonner la journée
Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du matériel
Initiation à l’attelage balade en calèche
Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis ! 280 .
LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie FERMEDUCONTE@GMAIL.COM
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English :
COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES
L’événement SÉJOUR VACANCES EQUITATION Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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