SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne

Tarif : 280 – 280 – EUR

280

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX

Travail à cheval dressage, obstacle, mise en selle, extérieur …

Préparation et passage des modules de Galops (théorie & pratique) si le niveau est atteind

Activités variées et adaptées au niveau de chaque cavalier

Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis !

Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du materiel 280 .

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie FERMEDUCONTE@GMAIL.COM

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English :

COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES

L’événement SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE