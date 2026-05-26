SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel
SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel lundi 13 juillet 2026.
Saint-Michel
SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE
LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne
Tarif : 280 – 280 – EUR
280
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-13
VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX
Travail à cheval dressage, obstacle, mise en selle, extérieur …
Préparation et passage des modules de Galops (théorie & pratique) si le niveau est atteind
Activités variées et adaptées au niveau de chaque cavalier
Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis !
Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du materiel 280 .
LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie FERMEDUCONTE@GMAIL.COM
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English :
COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES
L’événement SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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