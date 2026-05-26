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SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel lundi 13 juillet 2026.

Lieu : LES BALADES DU CONTÉ

Adresse : 86 Le Conte

Ville : 31220 Saint-Michel

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 280 280 280 Tarif enfant

Saint-Michel

SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel Haute-Garonne

Tarif : 280 – 280 – EUR
280
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-13

VENEZ VIVRE 5 JOURS D’AVENTURES AU RYTHME DES CHEVAUX
Travail à cheval dressage, obstacle, mise en selle, extérieur …
Préparation et passage des modules de Galops (théorie & pratique) si le niveau est atteind
Activités variées et adaptées au niveau de chaque cavalier
Vie de groupe conviviale cuisine, temps libre partagé, jeux … rires garantis !
Apprentissage soins aux chevaux, entretien des lieux et du materiel 280  .

LES BALADES DU CONTÉ 86 Le Conte Saint-Michel 31220 Haute-Garonne Occitanie   FERMEDUCONTE@GMAIL.COM

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English :

COME AND ENJOY 5 DAYS OF ADVENTURE AT THE RHYTHM OF THE HORSES

L’événement SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE Saint-Michel a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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