Saint-Michel

Journées Européennes du Patrimoine Visite patrimoniale du cimetière

allée Jean Rostand Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

En compagnie de Laetitia Copin-Merlet venez (re) découvrir un patrimoine méconnu et fragile témoin de l’histoire de la ville et de la mentalité de ses habitants au cours du temps.

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allée Jean Rostand Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 43 28 accueil@stmichel16470.fr

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English :

Join Laetitia Copin-Merlet as you (re)discover a little-known and fragile part of our heritage that bears witness to the city’s history and the mindset of its residents over time.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite patrimoniale du cimetière Saint-Michel a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême