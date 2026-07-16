SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES Saint-Michel
mercredi 26 août 2026 · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES
Les Gamboules Saint-Michel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Sophie Pradel nous fait découvrir l’élevage sur le Larzac avec son troupeau de brebis Blanche du Massif Central.
Sophie Pradel nous fait découvrir l’élevage sur le Larzac avec son troupeau de brebis Blanche du Massif Central.
Tout public, chiens non autorisés, réservation obligatoire.
Animation organisée par l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes pour donner à voir et à comprendre le site UNESCO des Causses et des Cévennes, paysage culture de l’agropastoralisme. .
Les Gamboules Saint-Michel 34520 Hérault Occitanie +33 4 66 48 31 23
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English :
Sophie Pradel introduces us to sheep farming in the Larzac region with her flock of Blanche du Massif Central ewes.
L’événement SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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