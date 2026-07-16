Informations pratiques

Saint-Michel

SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES

Les Gamboules Saint-Michel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Sophie Pradel nous fait découvrir l’élevage sur le Larzac avec son troupeau de brebis Blanche du Massif Central.

Sophie Pradel nous fait découvrir l’élevage sur le Larzac avec son troupeau de brebis Blanche du Massif Central.

Tout public, chiens non autorisés, réservation obligatoire.

Animation organisée par l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes pour donner à voir et à comprendre le site UNESCO des Causses et des Cévennes, paysage culture de l’agropastoralisme. .

Les Gamboules Saint-Michel 34520 Hérault Occitanie +33 4 66 48 31 23

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English :

Sophie Pradel introduces us to sheep farming in the Larzac region with her flock of Blanche du Massif Central ewes.

L’événement SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC