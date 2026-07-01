Visite du clocher de l’église de Saint-Michel, Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel

Informations pratiques

Visite du clocher de l’église de Saint-Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel d’Entraigues Charente

Gratuit. Sur réservation. 14 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du clocher de l’église de Saint-Michel

Découvrez le clocher de l’église de Saint-Michel lors d’une visite commentée, proposée sur inscription.

Durée : environ 1h.

Visite limitée à 14 participants par créneau.

Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie, 16470 Saint-Michel, France Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545914328 https://www.stmichel-charente.fr/category/histoire-et-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0622653855 »}] Parking derrière la Mairie.

Visite commentée du clocher de l’église de Saint-Michel, sur inscription.

©ville de Saint-Michel