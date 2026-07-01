Visite du clocher de l’église de Saint-Michel, Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel d'Entraigues · Saint-Michel
Informations pratiques
Visite du clocher de l’église de Saint-Michel 19 et 20 septembre Église Saint-Michel d’Entraigues Charente
Gratuit. Sur réservation. 14 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée du clocher de l’église de Saint-Michel
Découvrez le clocher de l’église de Saint-Michel lors d’une visite commentée, proposée sur inscription.
Durée : environ 1h.
Visite limitée à 14 participants par créneau.
Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie, 16470 Saint-Michel, France Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545914328 https://www.stmichel-charente.fr/category/histoire-et-patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0622653855 »}] Parking derrière la Mairie.
Visite commentée du clocher de l’église de Saint-Michel, sur inscription.
©ville de Saint-Michel
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