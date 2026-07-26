Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation. Restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel
mercredi 5 août 2026 · Restaurant Xoko Goxoa · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation.
Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Esterençuby Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pour cette troisième édition, Poz eta Jazz revient avec de nouveaux artistes. Une proposition originale autour du Jazz mais aux influences venues du monde entier. Une soirée en deux parties afin de laisser s’exprimer les artistes locaux, mais pas que..
MEZKLAA, composé de Haize Carricaburu, Amélie Carabasse et Louis Brassac, ce trio revisite les chants traditionnels basques et propose des compositions plus personnelles inspirées de la scène électro et des sons du monde entier.
SROKA (de son vrai nom Martin Sroczynski) est un bassiste, compositeur et musicien originaire de Nouvelle Calédonie. Il développe un projet musical à la croisée du jazz, de l’électro et des influences océaniennes, avec une approche à la fois atmosphérique et cinématique.
Lors de la soirée, le chef Pasco, Maître-restaurateur, proposera un buffet composé de produits locaux, de saisons et biologiques. .
Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Esterençuby Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 34
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English : Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation.
L’événement Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation. Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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