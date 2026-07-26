Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation. Restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel

Informations pratiques

Saint-Michel

Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation.

Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Esterençuby Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pour cette troisième édition, Poz eta Jazz revient avec de nouveaux artistes. Une proposition originale autour du Jazz mais aux influences venues du monde entier. Une soirée en deux parties afin de laisser s’exprimer les artistes locaux, mais pas que..

MEZKLAA, composé de Haize Carricaburu, Amélie Carabasse et Louis Brassac, ce trio revisite les chants traditionnels basques et propose des compositions plus personnelles inspirées de la scène électro et des sons du monde entier.

SROKA (de son vrai nom Martin Sroczynski) est un bassiste, compositeur et musicien originaire de Nouvelle Calédonie. Il développe un projet musical à la croisée du jazz, de l’électro et des influences océaniennes, avec une approche à la fois atmosphérique et cinématique.

Lors de la soirée, le chef Pasco, Maître-restaurateur, proposera un buffet composé de produits locaux, de saisons et biologiques. .

Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Esterençuby Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 34

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English : Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation.

L’événement Concert Pozz et Jazz soirée concert-buffet sur réservation. Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque