Journée Européenne du patrimoine Exposition Les églises Romanes d’ Angoumois Place de l’abbée-Noir-de-Chazournes Saint-Michel

Informations pratiques

Saint-Michel

Journée Européenne du patrimoine Exposition Les églises Romanes d’ Angoumois

Place de l’abbée-Noir-de-Chazournes Eglise Saint-Michel Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition conçue et réalisée par le Pays d’Art et d’Histoire qui met en lumière le travail de Paul Abadie architecte vers 1845.

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Place de l’abbée-Noir-de-Chazournes Eglise Saint-Michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 65 38 55

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English :

An exhibition conceived and produced by the Pays d’Art et d’Histoire that highlights the work of architect Paul Abadie around 1845.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Exposition Les églises Romanes d’ Angoumois Saint-Michel a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême