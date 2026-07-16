Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille Église Saint-Michel d’Entraigues Saint-Michel

Informations pratiques

Saint-Michel

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille

Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le clocher de l’église de Saint-Michel lors d’une visite commentée, proposée sur inscription.

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Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 43 28 mairie.saint.michel@wanadoo.fr

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English :

Discover the bell tower of Saint-Michel Church during a guided tour, available by registration.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême