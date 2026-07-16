UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Michel

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille Église Saint-Michel d’Entraigues Saint-Michel

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel d'Entraigues · Saint-Michel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel d'Entraigues
Adresse
Rue Jean Lajudie
Ville
16470 Saint-Michel
Département
Charente
Tarif

Saint-Michel

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille

Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez le clocher de l’église de Saint-Michel lors d’une visite commentée, proposée sur inscription.
  .

Église Saint-Michel d’Entraigues Rue Jean Lajudie Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 43 28  mairie.saint.michel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the bell tower of Saint-Michel Church during a guided tour, available by registration.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Saint-Michel (Charente)