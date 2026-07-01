Visite commentée du cimetière de Saint-Michel, Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand, Saint-Michel

Informations pratiques

Visite commentée du cimetière de Saint-Michel Samedi 19 septembre, 15h00 Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand Charente

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Saint-Michel

Samedi 19 septembre, de 15h à 16h30

Visite patrimoniale du cimetière

(Re)découvrez un patrimoine méconnu et fragile, témoin de l’histoire de la ville et de l’évolution des mentalités de ses habitants au fil du temps.

La visite sera menée en compagnie de Laetitia Copin-Merlet.

Rendez-vous à l’entrée du cimetière, allée Jean-Rostand.

Renseignements et inscription : Mairie de Saint-Michel, 05 45 91 43 28,accueil@stmichel16470.fr

Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand 16470 Saint-michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 91 43 28 [{« link »: « mailto:accueil@stmichel16470.fr »}] parking 1 place de l’égalité

SAINT-MICHEL

©ville de Saint-Michel