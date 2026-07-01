Visite commentée du cimetière de Saint-Michel, Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand, Saint-Michel
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand · Saint-Michel
Informations pratiques
Visite commentée du cimetière de Saint-Michel Samedi 19 septembre, 15h00 Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand Charente
Gratuit. Limité à 50 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Saint-Michel
Samedi 19 septembre, de 15h à 16h30
Visite patrimoniale du cimetière
(Re)découvrez un patrimoine méconnu et fragile, témoin de l’histoire de la ville et de l’évolution des mentalités de ses habitants au fil du temps.
La visite sera menée en compagnie de Laetitia Copin-Merlet.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière, allée Jean-Rostand.
Renseignements et inscription : Mairie de Saint-Michel, 05 45 91 43 28,accueil@stmichel16470.fr
Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand 16470 Saint-michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 91 43 28 [{« link »: « mailto:accueil@stmichel16470.fr »}] parking 1 place de l’égalité
SAINT-MICHEL
©ville de Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Michel (Charente)
- Concert d’ Olivier Daguerre Hôtel restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel 4 juillet 2026
- SÉJOUR VACANCES EQUITATION LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel 6 juillet 2026
- Concert Naamloze Trio Hôtel restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel 11 juillet 2026
- SÉJOUR VACANCES ÉQUITATION CLASSIQUE LES BALADES DU CONTÉ Saint-Michel 13 juillet 2026
- Journée Européenne du patrimoine Exposition Les églises Romanes d’ Angoumois Place de l’abbée-Noir-de-Chazournes Saint-Michel 19 septembre 2026