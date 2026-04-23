Sel Mer Festival Jazz Manouche Lac d’Enlias Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Sel Mer Festival Jazz Manouche

Lac d’Enlias 49 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Deuxième édition Festival de Jazz Manouche Sel’Mer Ne manque pas ce rendez-vous!

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Lac d’Enlias 49 avenue du Maréchal Juin Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

Second Sel’Mer Manouche Jazz Festival Don’t miss it!

L’événement Sel Mer Festival Jazz Manouche Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-23 par Royan Atlantique