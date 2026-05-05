Selam – Cie Chara, Campus Peixotto – Talence, Talence

Selam – Cie Chara Mardi 29 septembre, 00h00 Campus Peixotto – Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T00:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-29T00:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

SELAM est une pièce chorégraphique pour quatre danseurs qui investit l’espace public et invite le public à participer. Elle mêle les danses urbaines (breaking, hip-hop, popping) aux codes culturels marocains et aux gestes d’intimité du quotidien.

Les danseurs transforment les lieux qu’ils traversent, jouant entre énergie explosive et moments de douceur, entre figures de breaking et mouvements inspirés des traditions marocaines. Guidé d’un espace à l’autre, le public est invité à les suivre, à s’impliquer ou simplement à se laisser porter.

Cette performance immersive propose une expérience sensible et collective, offrant un nouveau regard sur la ville de Casablanca et la culture marocaine.

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en partenariat avec Bordeaux Métropole, Université de Bordeaux, service culturel du CROUS, les Vibrations Urbaines – ville de Pessac

Campus Peixotto – Talence 351 Cours de la Libération, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://fab.festivalbordeaux.com »}]

Saison Méditerranée 2026

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