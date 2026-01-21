Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans Durbans
Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans Durbans samedi 6 juin 2026.
Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans
suivre flèchage Durbans Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Sélection officielle pour le Championnat d’Europe de chiens de troupeau
Sélection officielle pour le Championnat d’Europe de chiens de troupeau. Deux jours d’épreuves avec des démonstrations de dressage, des animations autour du pastoralisme, des stands de producteurs et des repas sur place.
Ce sélectif national a pour objectif de désigner les 8 meilleurs binômes français, qui représenteront ensuite la France lors du Championnat d’Europe de chien de troupeau Border Collie, (organisé en Belgique du 28 au 30 août 2026.)
.
suivre flèchage Durbans 46320 Lot Occitanie contact@domaine-langelus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Official selection for the European Herding Dog Championships
L’événement Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans Durbans a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Figeac