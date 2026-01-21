Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans Durbans

Sélectif, championnat d’Europe de chiens de troupeau, à Durbans

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06 2026-06-07

Sélection officielle pour le Championnat d’Europe de chiens de troupeau

Sélection officielle pour le Championnat d’Europe de chiens de troupeau. Deux jours d’épreuves avec des démonstrations de dressage, des animations autour du pastoralisme, des stands de producteurs et des repas sur place.

Ce sélectif national a pour objectif de désigner les 8 meilleurs binômes français, qui représenteront ensuite la France lors du Championnat d’Europe de chien de troupeau Border Collie, (organisé en Belgique du 28 au 30 août 2026.)

Durbans 46320 Lot Occitanie contact@domaine-langelus.fr

English :

Official selection for the European Herding Dog Championships

