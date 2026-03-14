SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans l’écrin majestueux de l’ancienne abbaye, laissez-vous emporter par un récital où virtuosité, émotion et poésie se rencontrent. Un rendez-vous musical unique, à ne pas manquer cet été dans l’Hérault.

Dans l’écrin majestueux de l’ancienne abbaye, laissez-vous emporter par un récital où virtuosité, émotion et poésie se rencontrent. Un rendez-vous musical unique, à ne pas manquer cet été dans l’Hérault.

“Sélim Mazari ouvre en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain de maîtrise et de science de l’acoustique “

Soirée en partenariat avec le festival de Bardou.

https://www.youtube.com/watch?v=3HgZ5eqrLxw .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

In the majestic setting of the ancient abbey, let yourself be carried away by a recital where virtuosity, emotion and poetry meet. A unique musical event not to be missed this summer in the Hérault.

L’événement SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN