SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ Saint-Chinian
SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ Saint-Chinian jeudi 9 juillet 2026.
SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dans l’écrin majestueux de l’ancienne abbaye, laissez-vous emporter par un récital où virtuosité, émotion et poésie se rencontrent. Un rendez-vous musical unique, à ne pas manquer cet été dans l’Hérault.
Dans l’écrin majestueux de l’ancienne abbaye, laissez-vous emporter par un récital où virtuosité, émotion et poésie se rencontrent. Un rendez-vous musical unique, à ne pas manquer cet été dans l’Hérault.
“Sélim Mazari ouvre en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain de maîtrise et de science de l’acoustique “
Soirée en partenariat avec le festival de Bardou.
https://www.youtube.com/watch?v=3HgZ5eqrLxw .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
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English :
In the majestic setting of the ancient abbey, let yourself be carried away by a recital where virtuosity, emotion and poetry meet. A unique musical event not to be missed this summer in the Hérault.
L’événement SÉLIM MAZARI LES MUSICALES D’ÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN