Paucourt

Selva Cantabile, le chœur de l’APAM

Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Selva Cantabile, le chœur de l’APAM

Voyage musical autour de l’opéra allemand et italien. Chœur Selva Cantabile Constance Aubigny Soprane Étienne Girardin Ténor Mathis Jeanne Baryton Samuel Créquy Basse Armelle Mathis Piano Adrien Poupin. Règlement par chèque ou espèces seulement. 12 .

Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 43 23 mairie@paucourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Selva Cantabile, the heart of APAM

L’événement Selva Cantabile, le chœur de l’APAM Paucourt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS