Selva Cantabile, le chœur de l’APAM Paucourt
Selva Cantabile, le chœur de l’APAM Paucourt samedi 30 mai 2026.
Paucourt
Selva Cantabile, le chœur de l’APAM
Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Selva Cantabile, le chœur de l’APAM
Voyage musical autour de l’opéra allemand et italien. Chœur Selva Cantabile Constance Aubigny Soprane Étienne Girardin Ténor Mathis Jeanne Baryton Samuel Créquy Basse Armelle Mathis Piano Adrien Poupin. Règlement par chèque ou espèces seulement. 12 .
Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 43 23 mairie@paucourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Selva Cantabile, the heart of APAM
L’événement Selva Cantabile, le chœur de l’APAM Paucourt a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MONTARGIS