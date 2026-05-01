Paucourt

Vide Grenier Paucourt

120 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vide Grenier Paucourt

Particuliers uniquement. Réservations le mercredi 20 et samedi 23 mai de 10 h à 12 h à la mairie de Paucourt. Buvette et restauration sur place. L’installation des exposants se fera à partir de 5h30. Véhicules derrière les stands. .

120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36 ape.paucourt@hotmail.com

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English :

Garage Sale Paucourt

L’événement Vide Grenier Paucourt Paucourt a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS