Vide Grenier Paucourt Paucourt
Vide Grenier Paucourt Paucourt dimanche 31 mai 2026.
Paucourt
Vide Grenier Paucourt
120 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Vide Grenier Paucourt
Particuliers uniquement. Réservations le mercredi 20 et samedi 23 mai de 10 h à 12 h à la mairie de Paucourt. Buvette et restauration sur place. L’installation des exposants se fera à partir de 5h30. Véhicules derrière les stands. .
120 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 30 48 36 ape.paucourt@hotmail.com
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English :
Garage Sale Paucourt
L’événement Vide Grenier Paucourt Paucourt a été mis à jour le 2026-04-30 par OT MONTARGIS
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