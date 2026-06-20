Semaine Climat, El Dorado, Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Semaine Climat Jeudi 24 septembre, 17h00 El Dorado Charente-Maritime

Plus d’informations sur le site : cdc-oleron.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T17:00:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T17:00:00+02:00 – 2026-09-24T18:30:00+02:00

Stand E.R.I.P. sur la soirée projection et débat organisé par la Commuanuté de communes de l’île d’Oléron

S’informer sur les thématiques : emploi, formation, reconversion professionnelle…

S’informer sur les métiers de demain

El Dorado : 5 Rue de la République, 17310 Saint-Pierre-d’Oléron Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Projection et débat