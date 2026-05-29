Semaine de la danse #3
Semaine de la danse #3 samedi 20 juin 2026.
Par les classes de Valérie Grialou et Dionisia Ferreira
Une occasion de découvrir nos talents !
Spectacle de danse des classes 1C1A 1C1B 1C1C du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr