Semaine de la danse #3

Par les classes de Valérie Grialou et Dionisia Ferreira

Une occasion de découvrir nos talents !

Spectacle de danse des classes 1C1A 1C1B 1C1C du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T16:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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