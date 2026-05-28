Semaine de la danse #3

Spectacle de danse chinoise de l’école maternelle Popincourt, cours de Mingxi Zhang.

Spectacle de danse chinoise au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !

Le mercredi 24 juin 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00



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