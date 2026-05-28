Semaine de la danse #3
Semaine de la danse #3 mercredi 24 juin 2026.
Spectacle de danse chinoise de l’école maternelle Popincourt, cours de Mingxi Zhang.
Spectacle de danse chinoise au Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le mercredi 24 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr