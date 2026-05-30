Semaine de la danse #3
Semaine de la danse #3 mercredi 24 juin 2026.
Deux spectacles de danse 1C4 2C1 2C2 CHAD 3 et 4, classique et contemporain
Par les classes de Valérie Grialou, Apolline Vitte et Isabelle Renard
Une occasion de découvrir nos talents !
Deux spectacles de danse classique et contemporain du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !
Le mercredi 24 juin 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T17:30:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr