Semaine de la danse #3

Deux spectacles de danse 1C4 2C1 2C2 CHAD 3 et 4, classique et contemporain

Par les classes de Valérie Grialou, Apolline Vitte et Isabelle Renard

Une occasion de découvrir nos talents !

Deux spectacles de danse classique et contemporain du Conservatoire Charles Munch, à ne pas manquer !

Le mercredi 24 juin 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T17:30:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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