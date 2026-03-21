Saint-Aubin-sur-Mer

Semaine de la mer concert sur carpanorama

Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La place du Général de Gaulle se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée musicale rassemblant For the Hackers, Gervaise et Chambre 317

La place du Général de Gaulle se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée musicale rassemblant For the Hackers, Gervaise et Chambre 317. Un rendez-vous estival au cœur de Saint-Aubin-sur-Mer dans le cadre de la semaine de la mer. .

Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Semaine de la mer concert sur carpanorama

The Place du Général de Gaulle is transformed into an open-air stage for an evening of music featuring For the Hackers, Gervaise and Chambre 317.

L’événement Semaine de la mer concert sur carpanorama Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité