Semaine de la mer concert sur carpanorama Saint-Aubin-sur-Mer
Semaine de la mer concert sur carpanorama Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 7 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Semaine de la mer concert sur carpanorama
Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La place du Général de Gaulle se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée musicale rassemblant For the Hackers, Gervaise et Chambre 317
La place du Général de Gaulle se transforme en scène à ciel ouvert pour une soirée musicale rassemblant For the Hackers, Gervaise et Chambre 317. Un rendez-vous estival au cœur de Saint-Aubin-sur-Mer dans le cadre de la semaine de la mer. .
Place du Général de Gaulle Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Semaine de la mer concert sur carpanorama
The Place du Général de Gaulle is transformed into an open-air stage for an evening of music featuring For the Hackers, Gervaise and Chambre 317.
L’événement Semaine de la mer concert sur carpanorama Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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