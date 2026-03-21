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Semaine de la mer dj set Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer

Semaine de la mer dj set Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 7 août 2026.

Lieu : Clos Normand

Adresse : 89 Rue Pasteur

Ville : 14750 Saint-Aubin-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Aubin-sur-Mer

Semaine de la mer dj set

Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :
2026-08-07

dj set
Rendez-vous au clos normand pour un dj set, à partir de 17h   .

Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie   communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Semaine de la mer dj set

dj set

L’événement Semaine de la mer dj set Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité

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