Semaine de la mer dj set Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Semaine de la mer dj set

Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

dj set

Rendez-vous au clos normand pour un dj set, à partir de 17h .

Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Semaine de la mer dj set

dj set

L’événement Semaine de la mer dj set Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité