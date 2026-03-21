Semaine de la mer dj set Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer
Semaine de la mer dj set Clos Normand Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 7 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Semaine de la mer dj set
Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
dj set
Rendez-vous au clos normand pour un dj set, à partir de 17h .
Clos Normand 89 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Semaine de la mer dj set
dj set
L’événement Semaine de la mer dj set Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Calvados Attractivité
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