SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2026 LA VOIX EST LIBRE Rocles

Stéphanie Briot est chanteuse, musicothérapeute, animatrice en chant prénatal et raconteuse d’histoires pour petites et grandes oreilles. Elle anime des ateliers et forme depuis plusieurs années des professionnels de la petite enfance à la musique avec les Tout-petits .

Le Tout-petit est un public qu’elle connaît bien et pour lequel elle aime mettre en voix et en sons des albums et kamishibaï.

Stéphanie propose un moment poético-musical adapté aux plus jeunes. Sa voix et les histoires qu’elle choisit avec minutie nous embarque pour un voyage en mots et en sons vers l’imaginaire…

De sa valise sort tout un monde sonore, avec lequel elle chatouille les sons, fait entendre les mots, improvise, crée des paysages sonores, chante et enchante nos oreilles curieuses.

Tout public (0-3 ans et leur famille) .

Place Ludovic Martin Rocles 48300 Lozère Occitanie

English :

Stéphanie Briot is a singer, music therapist, prenatal singing instructor and storyteller for young and old alike. She has been running workshops and training early childhood professionals in music with toddlers for several years now.

She knows toddlers very well, and loves to set books and kamishibai to voice and sound.

