FÊTE DU PAIN Rocles
FÊTE DU PAIN Rocles jeudi 13 août 2026.
Rocles
FÊTE DU PAIN
Le Village Rocles Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas animé par la pena DEL FUEGO.
Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert.
Sur réservation (pain et repas).
Proposée par le Foyer Rural de Rocles.
Fête du pain cuit dans le four du village avec un repas animé par la pena DEL FUEGO.
Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert.
Sur réservation (pain et repas).
Proposée par le Foyer Rural de Rocles. .
Le Village Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14
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English :
Festival of bread baked in the village oven with a meal hosted by the Pena DEL FUEGO.
Meal: starter, spit-roasted pig, coconut, cheese, dessert.
Reservations required (bread and meal).
Proposed by the Foyer Rural de Rocles.
L’événement FÊTE DU PAIN Rocles a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Langogne
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