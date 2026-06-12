Rocles

VIDE-GRENIERS

Rocles Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Venez dénicher la perle rare au vide-greniers de Rocles (8h à 16h).

Toute la journée buvette et grillades et concours de boules.

Inscriptions pour les exposants avant le 16/08.

Organisé par le Foyer Rural de Rocles.

Venez dénicher la perle rare au vide-greniers de Rocles (8h à 16h).

Toute la journée buvette et grillades et concours de boules.

Inscriptions pour les exposants avant le 16/08.

Organisé par le Foyer Rural de Rocles. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 67 49 42 69

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English :

Come find that hidden gem at the Rocles yard sale (8 a.m. to 4 p.m.).

Refreshments, grilled food, and a boules tournament all day long.

Exhibitors must register by August 16.

Organized by the Foyer Rural de Rocles.

L’événement VIDE-GRENIERS Rocles a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne