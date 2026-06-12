VIDE-GRENIERS Rocles
VIDE-GRENIERS Rocles jeudi 20 août 2026.
Rocles
VIDE-GRENIERS
Rocles Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez dénicher la perle rare au vide-greniers de Rocles (8h à 16h).
Toute la journée buvette et grillades et concours de boules.
Inscriptions pour les exposants avant le 16/08.
Organisé par le Foyer Rural de Rocles.
Venez dénicher la perle rare au vide-greniers de Rocles (8h à 16h).
Toute la journée buvette et grillades et concours de boules.
Inscriptions pour les exposants avant le 16/08.
Organisé par le Foyer Rural de Rocles. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 67 49 42 69
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English :
Come find that hidden gem at the Rocles yard sale (8 a.m. to 4 p.m.).
Refreshments, grilled food, and a boules tournament all day long.
Exhibitors must register by August 16.
Organized by the Foyer Rural de Rocles.
L’événement VIDE-GRENIERS Rocles a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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