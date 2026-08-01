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GRANDE JOURNÉE BOULISTE Rocles

jeudi 20 août 2026 · Rocles

GRANDE JOURNÉE BOULISTE Rocles

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Ville
48300 Rocles
Département
Lozère
Tarif
5 5 10 Demi-journée

Rocles

GRANDE JOURNÉE BOULISTE

Rocles Lozère

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Grand concours de boules se déroulant sur toute la journée.
Le matin tête à tête 50€ + les mises (inscriptions à 9h)
L’ après-midi doublette montée 150€ + les mises (inscriptions à 13h30)

Buvette et grillades tout au long de la journée.
Organisé par le Foyer Rural Le Roclais.
Grand concours de boules se déroulant sur toute la journée.
Le matin tête à tête 50€ + les mises (inscriptions à 9h)
L’ après-midi doublette montée 150€ + les mises (inscriptions à 13h30)

Buvette et grillades tout au long de la journée.
Organisé par le Foyer Rural Le Roclais.   .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14 

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English :

Major boules tournament running all day.
Morning head-to-head matches: 50? + entry fees (registration at 9 a.m.)
Afternoon: Doubles tournament, 150? + bets (registration at 1:30 p.m.)

Refreshments and grilled food available all day long.
Organized by the Foyer Rural Le Roclais.

L’événement GRANDE JOURNÉE BOULISTE Rocles a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT Langogne

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