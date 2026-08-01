Informations pratiques

Rocles

GRANDE JOURNÉE BOULISTE

Rocles Lozère

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Grand concours de boules se déroulant sur toute la journée.

Le matin tête à tête 50€ + les mises (inscriptions à 9h)

L’ après-midi doublette montée 150€ + les mises (inscriptions à 13h30)

Buvette et grillades tout au long de la journée.

Organisé par le Foyer Rural Le Roclais.

Grand concours de boules se déroulant sur toute la journée.

Le matin tête à tête 50€ + les mises (inscriptions à 9h)

L’ après-midi doublette montée 150€ + les mises (inscriptions à 13h30)

Buvette et grillades tout au long de la journée.

Organisé par le Foyer Rural Le Roclais. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Major boules tournament running all day.

Morning head-to-head matches: 50? + entry fees (registration at 9 a.m.)

Afternoon: Doubles tournament, 150? + bets (registration at 1:30 p.m.)

Refreshments and grilled food available all day long.

Organized by the Foyer Rural Le Roclais.

L’événement GRANDE JOURNÉE BOULISTE Rocles a été mis à jour le 2026-07-28 par 48-OT Langogne