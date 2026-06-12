FÊTE DU PAIN Rocles
FÊTE DU PAIN Rocles jeudi 13 août 2026.
Rocles
FÊTE DU PAIN
Le Village Rocles Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
A partir de 10h30, fête du pain cuit dans le four du village, puis repas animé par la pena DEL FUEGO .
Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert, café et vin.
Pain et repas sur réservation.
Proposée par le Foyer Rural Roclais.
A partir de 10h30, fête du pain cuit dans le four du village, puis repas animé par la pena DEL FUEGO .
Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert, café et vin.
Pain et repas sur réservation.
Proposée par le Foyer Rural Roclais. .
Le Village Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14
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English :
Starting at 10:30 a.m., celebration featuring bread baked in the village oven, followed by a meal hosted by the DEL FUEGO association.
Meal: appetizer, spit-roasted pig, coconut, cheese, dessert, coffee, and wine.
Bread and meal by reservation only.
Presented by the Foyer Rural Roclais.
L’événement FÊTE DU PAIN Rocles a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne
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