Rocles

FÊTE DU PAIN

Le Village Rocles Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

A partir de 10h30, fête du pain cuit dans le four du village, puis repas animé par la pena DEL FUEGO .

Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert, café et vin.

Pain et repas sur réservation.

Proposée par le Foyer Rural Roclais.

A partir de 10h30, fête du pain cuit dans le four du village, puis repas animé par la pena DEL FUEGO .

Repas entrée, cochon à la broche, coco, fromage, dessert, café et vin.

Pain et repas sur réservation.

Proposée par le Foyer Rural Roclais. .

Le Village Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14

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English :

Starting at 10:30 a.m., celebration featuring bread baked in the village oven, followed by a meal hosted by the DEL FUEGO association.

Meal: appetizer, spit-roasted pig, coconut, cheese, dessert, coffee, and wine.

Bread and meal by reservation only.

Presented by the Foyer Rural Roclais.

L’événement FÊTE DU PAIN Rocles a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Langogne