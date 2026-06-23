Rocles

LES BALADES MATINALES ÉQUESTRES SENSORIELLES

Rocles Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 08:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-15

Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques le matin au frais et au calme, pour cavaliers initiés, avec petit déjeuner au bord de l’eau.

Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers.

Le centre équestre Les Ecuries de Palheres propose des balades sensorielles et atypiques le matin au frais et au calme, pour cavaliers initiés, avec petit déjeuner au bord de l’eau.

Sur réservation pour un départ à partir de 4 cavaliers. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr

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English :

Les Ecuries de Palheres Equestrian Center offers unique, sensory-rich rides in the cool, peaceful morning hours for experienced riders, including breakfast by the water.

Reservations required for groups of 4 or more riders.

L’événement LES BALADES MATINALES ÉQUESTRES SENSORIELLES Rocles a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Langogne