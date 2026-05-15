Rocles

ATELIER INITIATION À L’ART DU COLLAGE

Rocles Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:30:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Couper, déchirer, coller et laisser libre cours à votre imagination en combinant texture, matière et couleurs.

Stimuler et développer sa créativité en jouant avec les images et les mots.

Quelques magazines, journaux et papiers divers. Des ciseaux, de la colle, des crayons, de la couleur…

Atelier gratuit proposé par la bibliothèque de Rocles, animé par Véronique.

Sur inscription, places limitées.

Couper, déchirer, coller et laisser libre cours à votre imagination en combinant texture, matière et couleurs.

Stimuler et développer sa créativité en jouant avec les images et les mots.

Quelques magazines, journaux et papiers divers. Des ciseaux, de la colle, des crayons, de la couleur…

C’est une forme libre et spontanée de création qui permet d’explorer son imagination et libérer ses émotions.

Il s’agit d’une activité ludique qui ne demande aucun savoir-faire particulier.

Atelier gratuit proposé par la bibliothèque de Rocles, animé par Véronique.

Sur inscription, places limitées.

En cas de mauvais temps l’atelier sera reporté à une date ultérieure. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 63 52 03 54 veronique@neuf.fr

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English :

Cut, tear, glue and give free rein to your imagination by combining textures, materials and colors.

Stimulate and develop your creativity by playing with images and words.

A few magazines, newspapers and various papers. Scissors, glue, pencils, color…

Free workshop offered by the Rocles library, led by Véronique.

Registration required, places limited.

L’événement ATELIER INITIATION À L’ART DU COLLAGE Rocles a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT Langogne