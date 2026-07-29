Informations pratiques

Rocles

FÊTE DU PAIN

Rocles Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Vente de pain (à côté de la buvette) suivi d’un repas (salade lentilles, rôti de porc aux cèpes, flèque, tomme, tarte poire Bourdalou, vin et café compris) animé par la Peña Del Fuego.

Sur réservations avant le 10/08.

Organisée par le Foyer Rural Roclais.

Vente de pain (à côté de la buvette) suivi d’un repas (salade lentilles, rôti de porc aux cèpes, flèque, tomme, tarte poire Bourdalou, vin et café compris) animé par la Peña Del Fuego.

Sur réservations avant le 10/08.

Organisée par le Foyer Rural Roclais. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 03 17 02 68

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English :

Bread sale (next to the refreshment stand) followed by a meal (lentil salad, roast pork with porcini mushrooms, flèque, tomme cheese, Bourdalou pear tart, wine and coffee included), with entertainment by the Pe%F1a Del Fuego.

Reservations required by August 10.

Organized by the Foyer Rural Roclais.

L’événement FÊTE DU PAIN Rocles a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-OT Langogne