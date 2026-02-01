SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2026 UN FIL A LA PAGE Bel-Air-Val-d’Ance

PREMIÈRES PAGES 2026 UN FIL A LA PAGE

L’association Un fil à la page a pour objet de promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes et pour tous les publics en favorisant des moments de

L’association Un fil à la page a pour objet de promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes et pour tous les publics en favorisant des moments de partage (tout-petits, publics empêchés, personnes âgées, en situation de handicap…). Elle propose aussi un premier regard sur l’art, des univers d’auteurs, des livres singuliers lire autrement, avec tous ses sens.

Magali Allié, créatrice et interprète du spectacle est une artiste plasticienne qui élabore son travail comme un tapis de lecture, mêlant à son œuvre textile, des collages, de la peinture et tout un univers graphique d’une grande richesse. Le livre singulier y trouvant toujours sa place. Déplier des histoires et cheminer à travers la littérature jeunesse grâce à des pièces de tissu s’articulant autour d’un thème. Les éléments ne sont pas perceptibles à l’œil tout de suite et, petit à petit, on découvre ce qui est caché… dans la nuit, sous les chapeaux ou entre les pattes

d’un loup !

Tout public (0-3 ans et leur famille) .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie

English :

The aim of the Un fil à la page association is to promote books and reading in all their forms and for all publics, by encouraging moments of sharing (toddlers, people with disabilities, the elderly, etc.)

(toddlers, people with disabilities, the elderly, etc.). It also offers a first look at art, the worlds of authors and unusual books: reading differently, with all the senses.

