Semaine de la Rando’ Envermeu
Semaine de la Rando’ Envermeu lundi 6 juillet 2026.
Envermeu
Semaine de la Rando’
Envermeu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-06
Semaine de la Rando’ 4ème édition !
Préparez vos chaussures de marche et venez découvrir les plus beaux sentiers de notre territoire à travers une semaine riche en découvertes et en rencontres !
Au programme
– 7 randonnées thématiques gratuites et accessibles à tous
– Des sorties organisées du lundi au samedi sur les plus belles boucles du territoire
– Des intervenants passionnés pour enrichir chaque randonnée astronomie, yoga, producteurs locaux et EDF
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !
Inscription gratuite obligatoire
– 02 35 04 85 10
– tourisme@falaisesdutalou.fr .
Envermeu 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 85 10 tourisme@falaisesdutalou.fr
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English : Semaine de la Rando’
L’événement Semaine de la Rando’ Envermeu a été mis à jour le 2026-06-18 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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