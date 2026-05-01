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Semaine de la sculpture Plouigneau

Semaine de la sculpture Plouigneau mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 4 Rue du 9 Août 1944

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Plouigneau

Semaine de la sculpture

4 Rue du 9 Août 1944 Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-20

6 sculpteurs vont travailler, chacun un tronc d’arbre, pendant 5 jours, pour, à la fin de l’événement, en faire ressortir leur œuvre. Il y aura à cette occasion des ateliers, des animations et une exposition de photographie à l’écomusée.   .

4 Rue du 9 Août 1944 Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Semaine de la sculpture

L’événement Semaine de la sculpture Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX

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