Semaine de la sculpture Plouigneau
Semaine de la sculpture Plouigneau mercredi 20 mai 2026.
Plouigneau
Semaine de la sculpture
4 Rue du 9 Août 1944 Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-20
6 sculpteurs vont travailler, chacun un tronc d’arbre, pendant 5 jours, pour, à la fin de l’événement, en faire ressortir leur œuvre. Il y aura à cette occasion des ateliers, des animations et une exposition de photographie à l’écomusée. .
4 Rue du 9 Août 1944 Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Semaine de la sculpture
L’événement Semaine de la sculpture Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX
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