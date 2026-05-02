Veillée bretonne Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Veillée bretonne

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’écomusée Ker Dreger de Plouigneau vous propose une après-midi de culture bretonne !

Musique, théâtre, histoires et visite du musée… E brezhoneg evel just ! .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Veillée bretonne

L’événement Veillée bretonne Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT BAIE DE MORLAIX