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Veillée bretonne Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Veillée bretonne Écomusée Ker Dreger Plouigneau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plouigneau

Veillée bretonne

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05

L’écomusée Ker Dreger de Plouigneau vous propose une après-midi de culture bretonne !
Musique, théâtre, histoires et visite du musée… E brezhoneg evel just !   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Veillée bretonne

L’événement Veillée bretonne Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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