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Visite guidée de l’écomusée Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Visite guidée de l’écomusée Écomusée Ker Dreger Plouigneau lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Écomusée Ker Dreger

Adresse : 4 Rue du 9 Août

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plouigneau

Visite guidée de l’écomusée

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tous les lundis à 15h en juillet et août, profitez d’une visite guidée de l’écomusée.

Ker Dreger, installé dans une ancienne ferme de bourg à Plouigneau, est un écomusée dédié à la vie de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents dans les campagnes trégorroises, des années 1860 à 1970.   .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English : Visite guidée de l’écomusée

L’événement Visite guidée de l’écomusée Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX

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