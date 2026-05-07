Plouigneau

Mission hérisson

Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Mission hérisson , programme initié en 2020 par la LPO, vous permettra de détecter la présence du Hérisson d’Europe dans votre jardin et de contribuer à la connaissance et la conservation de cette espèce en danger. Cette animation se déroule dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions Trame Verte et Bleue de An dour. .

Plouigneau 29610 Finistère Bretagne

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English : Mission hérisson

L’événement Mission hérisson Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BAIE DE MORLAIX