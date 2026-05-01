Semaine de la sculpture symposium du bois Plouigneau
Semaine de la sculpture symposium du bois Plouigneau mercredi 20 mai 2026.
Plouigneau
Semaine de la sculpture symposium du bois
Place du Général de Gaulle Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Le bourg de Plouigneau s’anime pour un événement qui ne s’était pas produit en Bretagne depuis quelques années un symposium de sculpture sur bois.
Dès le 20 mai et pendant week-end de Pentecôte, 6 sculpteurs vont travailler chacun un tronc d’arbre pendant 5 jours pour en faire ressortir leur œuvre. En plus des avancées, en direct, des sculptures des artistes, il y aura en parallèle des ateliers, des animations, des conférences, des expositions et des concerts.
De quoi promettre un moment festif sur la commune. .
Place du Général de Gaulle Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Semaine de la sculpture symposium du bois
L’événement Semaine de la sculpture symposium du bois Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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