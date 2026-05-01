Plouigneau

Semaine de la sculpture symposium du bois

Place du Général de Gaulle Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le bourg de Plouigneau s’anime pour un événement qui ne s’était pas produit en Bretagne depuis quelques années un symposium de sculpture sur bois.

Dès le 20 mai et pendant week-end de Pentecôte, 6 sculpteurs vont travailler chacun un tronc d’arbre pendant 5 jours pour en faire ressortir leur œuvre. En plus des avancées, en direct, des sculptures des artistes, il y aura en parallèle des ateliers, des animations, des conférences, des expositions et des concerts.

De quoi promettre un moment festif sur la commune. .

Place du Général de Gaulle Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Semaine de la sculpture symposium du bois

L’événement Semaine de la sculpture symposium du bois Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BAIE DE MORLAIX