Journée four à pain Écomusée Ker Dreger Plouigneau
Journée four à pain Écomusée Ker Dreger Plouigneau samedi 20 juin 2026.
Plouigneau
Journée four à pain
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’écomusée Ker Dreger de Ploigneau s’anime ! Venez découvrir le fonctionnement d’un ancien four à pain. Boulange à l’ancienne & animations, cuisson de pain dans le four de l’écomusée.
Animé par Le Chant du Grain .
Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English : Journée four à pain
L’événement Journée four à pain Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX
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