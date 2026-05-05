Journée four à pain Écomusée Ker Dreger Plouigneau

Plouigneau

Journée four à pain

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’écomusée Ker Dreger de Ploigneau s’anime ! Venez découvrir le fonctionnement d’un ancien four à pain. Boulange à l’ancienne & animations, cuisson de pain dans le four de l’écomusée.

Animé par Le Chant du Grain .

Écomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English : Journée four à pain

L’événement Journée four à pain Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BAIE DE MORLAIX