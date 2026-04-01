Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau

Atelier beurre

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

A vous de préparer votre propre motte de beurre. On en profitera pour vous expliquer toutes les étapes de sa fabrication de la traite au moulage. Et à la fin de l’atelier repartez avec votre beurre frais.

Sur réservation ouverture des inscriptions deux semaines avant la date de l’atelier. .

Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier beurre

L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX