Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau
Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau mardi 14 avril 2026.
Atelier beurre
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
A vous de préparer votre propre motte de beurre. On en profitera pour vous expliquer toutes les étapes de sa fabrication de la traite au moulage. Et à la fin de l’atelier repartez avec votre beurre frais.
Sur réservation ouverture des inscriptions deux semaines avant la date de l’atelier. .
Ecomusée Ker Dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier beurre
L’événement Atelier beurre Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BAIE DE MORLAIX