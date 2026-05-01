Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Denez Prigent Plouigneau

Concert de Denez Prigent Plouigneau samedi 30 mai 2026.

Adresse : Eglise Saint Ignace

Ville : 29610 Plouigneau

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Plouigneau

Concert de Denez Prigent

Eglise Saint Ignace Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Gwerzoù traditionnelles et compositions personnelles se succéderont, interprétées tantôt a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par des instrumentistes virtuoses.
Placement libre, configuration assise.   .

Eglise Saint Ignace Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Denez Prigent

L’événement Concert de Denez Prigent Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plouigneau (Finistère)