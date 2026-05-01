Plouigneau

Concert de Denez Prigent

Eglise Saint Ignace Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Gwerzoù traditionnelles et compositions personnelles se succéderont, interprétées tantôt a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par des instrumentistes virtuoses.

Placement libre, configuration assise. .

Eglise Saint Ignace Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38

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English : Concert de Denez Prigent

L’événement Concert de Denez Prigent Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX