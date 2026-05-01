Concert de Denez Prigent Plouigneau
Concert de Denez Prigent Plouigneau samedi 30 mai 2026.
Plouigneau
Concert de Denez Prigent
Eglise Saint Ignace Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Gwerzoù traditionnelles et compositions personnelles se succéderont, interprétées tantôt a cappella, tantôt accompagnées avec sobriété par des instrumentistes virtuoses.
Placement libre, configuration assise. .
Eglise Saint Ignace Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 43 68 38
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English : Concert de Denez Prigent
L’événement Concert de Denez Prigent Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX
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