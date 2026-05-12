Plouigneau

Le Petit Festival #17 File à l’anglaise

Lieu à préciser Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Concert proposé dans le cadre de la 17è édition du Petit Festival de Son ar Mein.

Le public découvrira au détour des sentiers des pièces musicales écrites au début du XVIIIe siècle par de grands musiciens lors de leur jeunesse. Pour autant déjà belles et étonnantes ! La balade transportera le marcheur à Londres en compagnie de Haydn et du petit-fils de J-S. Bach.

Une heure de marche coupée de plusieurs intermèdes musicaux, niveau facile. Repli en cas de pluie. Rendez-vous à préciser sur le site.

Avec Camille Rancière violon, Sarah Van der Vlist, Guillaume Handel traverso .

Lieu à préciser Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 7 85 12 40 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Petit Festival #17 File à l’anglaise

L’événement Le Petit Festival #17 File à l’anglaise Plouigneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BAIE DE MORLAIX